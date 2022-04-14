Ле Пен и Макрон спорят о внешней политике

Рекламные щиты с портретами проигравших в первом туре кандидатов в президенты Франции постепенно исчезают с улиц городов. Остались только два претендента. И кто-то из них будет возглавлять республику в ближайшие пять лет.

Миграционный кризис и военные действия на Украине — одни из главных тем нынешней предвыборной кампании и Марин Ле Пен, и Эммануэля Макрона.

Если первая выступает за то, чтобы покинуть Шенген, то второй — за то, чтобы его реформировать, укрепив защиту границ.

Эммануэль Макрон, кандидат в президенты Франции:

"Мигранты, которые попадают во Францию, прибывают в Европу через Испанию, Италию, Грецию или пересекая наши восточные границы — я имею в виду нелегалов. Поэтому надо принимать ещё больше усилий по защите наших границ. Правительства должны активнее сотрудничать в этой сфере. Необходимо также ускорить соответствующие процедуры. Медлительность - наш враг, когда люди, которые не получат убежища в этой стране, ни легального статуса, пребывают в неопределённости, проводят месяцы, а иногда и годы на европейской земле, прежде чем им скажут, что они не могут остаться. Всё это слишком долго".

Кандидат от ультраправых сил — Ле Пен — предостерегает от продолжения поставок оружия на Украину и выступает за сближение НАТО и России в будущем — после того, как закончится война.

Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции:

"Я за отправку Украине оборонных средств, конечно, разведданных. Я за сдержанность касательно прямых поставок оружия. (...) Как только закончится война между Россией и Украиной подписанием мирного договора, я выступлю за стратегическое примирение между НАТО и Россией, как и предполагалось в прошлом. Это в интересах Франции и Европы, но, я думаю, и Соединённых Штатов. Даже если они сдержанно относятся к идее Европы, простирающейся от Лиссабона до Владивостока, не в их интересах видеть возникновение крепкого союза Китая и России".

Опросы показывают небольшой разрыв между кандидатами. 5-6-процентное преимущество — у действующего президента. Второй тур пройдёт 24 апреля.