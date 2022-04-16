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Франция

"Ни Ле Пен, ни Макрон!"

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Демонстрация в Париже
Демонстрация в Париже   -   Авторское право  Photo : Christophe Ena (Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)

В Париже прошла крупная демонстрация, собравшая тысячи людей, недовольных результатами первого тура прошедших во Франции президентских выборов. Многие в этих рядах говорят о недопустимости поддержки Марин Ле Пен, лидера крайне правой партии «Национальное объединение». При этом желания голосовать за её соперника, президента страны Эммануэля Макрона, у большинства демонстрантов также нет. «Голосовать за него – означает выбрать то, против чего мы выступаем», – заявляют участники акции.

В первом туре, состоявшемся 10 апреля, Макрон получил почти 27,84% голосов, его соперница – 23,15%.