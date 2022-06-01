Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Китай

Шанхай отменил двухмесячный локдаун

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Жители Шанхая
Жители Шанхая   -   Авторское право  Ng Han Guan/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Когда часы 12 бьют. В ночь на 1 июня жители Шанхая собрались на центральной набережной, чтобы отметить отмену двухмесячного локдауна.

В городе с населением более 25 миллионов человек карантин вводился поэтапно с 28 марта на фоне распространения штамма "омикрона".

В последние недели власти города смягчили некоторые правила, теперь же Шанхай возвращается к полноценной нормальной жизни.

Шанхай зарегистрировал 29 новых случаев заражения в понедельник, по сравнению с более чем 20 000 в день в апреле.

В рамках стратегии "нулевой терпимости к ковиду" власти города ввели карантин в сочетании с массовым тестированием и изоляцией заболевших в централизованных учреждениях.

Тем не менее один район Шанхая с его полумиллионным населением пока остается на локдауне до тех пор пока там не будет ни одного случая заражения.

Тем временем в Европе Греция стала одной из последних стран, ослабивших коронавирусные ограничения.

С 1 июня обязательное ношение масок сохраняется только в общественном транспорте, больницах, домах престарелых, а также на выпускных и вступительных экзаменах для школьников и студентов.

Но мера эта временная, пока решение будет действовать до 15 сентября 2022 года, то есть до нового распоряжения на основе эпидемиологических данных.

Маски теперь можно будет снять и в греческих аэропортах. Несмотря на то, что Евросоюз отменил это требование еще в прошлом месяце, каждая страна была в праве сохранить его в зависимости от своей эпидемиологической ситуации.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.