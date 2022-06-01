Шанхай отменил двухмесячный локдаун

Когда часы 12 бьют. В ночь на 1 июня жители Шанхая собрались на центральной набережной, чтобы отметить отмену двухмесячного локдауна.

В городе с населением более 25 миллионов человек карантин вводился поэтапно с 28 марта на фоне распространения штамма "омикрона".

В последние недели власти города смягчили некоторые правила, теперь же Шанхай возвращается к полноценной нормальной жизни.

Шанхай зарегистрировал 29 новых случаев заражения в понедельник, по сравнению с более чем 20 000 в день в апреле.

В рамках стратегии "нулевой терпимости к ковиду" власти города ввели карантин в сочетании с массовым тестированием и изоляцией заболевших в централизованных учреждениях.

Тем не менее один район Шанхая с его полумиллионным населением пока остается на локдауне до тех пор пока там не будет ни одного случая заражения.

Тем временем в Европе Греция стала одной из последних стран, ослабивших коронавирусные ограничения.

С 1 июня обязательное ношение масок сохраняется только в общественном транспорте, больницах, домах престарелых, а также на выпускных и вступительных экзаменах для школьников и студентов.

Но мера эта временная, пока решение будет действовать до 15 сентября 2022 года, то есть до нового распоряжения на основе эпидемиологических данных.

Маски теперь можно будет снять и в греческих аэропортах. Несмотря на то, что Евросоюз отменил это требование еще в прошлом месяце, каждая страна была в праве сохранить его в зависимости от своей эпидемиологической ситуации.

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