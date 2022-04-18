Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден провели на лужайке Белого дома пасхальное катание яиц для детей. Традиция появилась в 1870-х годах. Байден с супругой прочитали для детей книгу "Бурый медведь, что ты видишь?". Пасхальное катание яиц в этом году посетили около 30 тысяч детей и сопровождающих, включая тысячи семей американских военных.