Андреевка: ни одного целого дома и свежие могилы

От села Андреевка, расположенного в 60 километрах к северо-западу от Киева, остались руины. В течение месяца его занимала российская армия, освободили Андреевку две недели назад.

Местный житель показывает на дорогу: "Вся дорога в таких осколках бомб"...

"Масштаб разрушений здесь впечатляет, - передаёт из Андреевки корреспондент Euronews Валери Горья, - в этой деревне нет ни одного целого дома. Во многих местах мы видим вот такой вопросительный знак, он указывает на то, что в домах всё ещё могут находиться неразорвавшиеся мины или бомбы, их здесь везде много".

До войны в Андреевке проживали до тысячи человек. По словам местных жителей, по меньшей мере 40 человек были убиты российскими солдатами.

Шесть жителей Андреевки недавно похоронили на деревенском кладбище, эксгумировав из садов, где их предали земле родственники. Среди погибших - сын Николая Кравчени Юрий.

"Пришли, вывели из хаты, вот сюда на улицу, его и жену. Автоматы к голове приставили. Ну жену потом отпустили, она стала проситься: "Двое детей, не убивайте"... А он, его молча вывели и расстреляли, вот тут пятно крови было"...

Юрий погиб после того, как украинские войска совершили нападение на стоявшие в Андреевке российские танки.

"Их засекли, они передавали информацию по телефону или там айфону, как его... Уже прошло 44 дня, слёз уже не хватает... Такая судьба у сына, что я могу поделать. Главное - он не продал Украину, это - главное", - добавляет Николай Кравченя.

Понадобится время, прежде чем всех погибших жителей Андреевки предадут земле, - передаёт с места событий Валери Горья.

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