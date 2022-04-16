Страстной путь и распятие стали традиционным элементом предпасхальных процессий в целом ряде католических стран. В Венесуэле и Мексике такие шествия похожи на настоящие костюмированные представления, участники которых, подгоняемые и избиваемые "легионерами"? несут кресты к месту казни.

В Каракасе в ходе церемонии трое актёров исполнили роли Христа и распятых вместе с ним разбойников. В постановке были и умовение рук, и бичевание, в ходе которого брызги "крови" летели на зрителей, и крестное шествия с трёмя падениями. В конце актёров "распяли" на горе с видом на фавелы. "Это акт веры", — объясняет один из участников постановки. По его словам, в страданиях Иисуса он сам и другие жители бедных пригородов Каракаса видят образ своих невзгод, а в Христе — пример стойкости.