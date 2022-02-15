Италия: на работу с суперпаспортом

Коранавирус, похоже, ослабляет хватку, чего не скажешь об ограничениях, связанных с пандемией. В Италии трудящимся старше пятидесяти лет теперь, чтобы попасть на работу, приходится предъявлять так называемый супер-ковид-сертификат - документ о полной вакцинации или перенесенном заболевании.В противном случае, представителям этой возрастной группы грозит отстранение от работы и штраф в размере от 600 до 1500 евро.

"Я сертификат получил. Думаю, что идея правильная, поскольку многие люди все еще не привиты. Да, в каком-то виде это принуждение. Будем надеяться, что все это ненадолго".

"У меня есть сертификат. Идея правильная, поскольку многоие еще не привиты. Да это принуждение. Надеюсь ненадолго".

В порту Джоя Тауро на юге Италии работают порядка двух тысяч человек.

Репортер: "Вы согласны с введением супер-паса?"

Работник порта: “Нет. Это отвратительно!"

Репортер: "А у Вас он есть?"

Работник порта: "Нет. У меня отрицательный тест".

Есть и другие мнения.

“Этот "зеленый паспорт" - вещь важная. Введение сертификата подталкивает людей делать прививки для всеобщего блага. Но я полагаю, что власти приняли уж слишком запретительные законы".

В Европе не стихают демонстрации против ограничительных мер. Одна из акций протеста прошла перед зданием Европарламента во французском Страсбурге. Манифестнаты - противники вакцинации, выразили недовольство политикой властей. "Решения принимаются без нашего согласия", - возмущались участники акции.

Во Франции потерять свой вакцинный паспорт могут около четырех миллионов жителей, не успевших сделать бустерную прививку. Впрочем, как отметили в минздраве, у желающих сохранить документ действительным, есть неделя на то, чтобы вакцинироваться.

Любители повеселиться на танцполе, наконец, дождались своего часа. На фоне улучшения эпидемической ситуации со среды 16 февраля во Франции снова открываются ночные клубы и дискотеки.