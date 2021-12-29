Италия: туманные перспективы

Всего несколько недель назад казалось, что в Италии годы политической нестабильности и экономического спада остались в прошлом. Многие называли это заслугой премьер-министра страны Марио Драги. Но если он покинет свой пост и станет президентом, ситуация может серьёзно измениться. В последующие месяцы в стране следует вновь ожидать неопределённости, и среди итальянцев нет единого мнения относительно того, будет ли иметь так называемый «эффект Драги» долгосрочный эффект:

– Если Марио Драги уйдёт с поста премьер-министра, всё опять станет как прежде. Политические партии ополчатся друг на друга, а к власти вернутся крайне правые силы.

– Нас ждёт ещё один трудный год, такой же, как этот, но, полагаю, оптимизма у нас прибавится, ведь есть немало улучшений. Но многое будет зависеть от того, останется ли Драги премьером. Ведь именно благодаря ему звучали позитивные отзывы со стороны международного сообщества.

– Мне кажется, что никогда и не было так называемого «эффекта Драги». Его выдумали средства массовой информации, и он не дал никаких результатов, на которые итальянцы так надеялись.

За время правления Драги в стране отмечен экономический рост. Ожидается, что в этом году ВВП Италии увеличится примерно на 6% благодаря фонду восстановления ЕС и проведённым реформам. В Италии один из самых высоких уровней вакцинации в ЕС, но чрезвычайная ситуация, вызванная коронавирусом до сих пор не преодолена. Это усугубляет существующие здесь с давних пор проблемы, такие как безработица среди молодёжи, для их решения требуется больше времени, чем срок полномочий правительства.

– К сожалению, придётся ещё подождать, пока можно будет сказать, что пандемия завершилась и мы выбрались из чащи.

– В Италии слишком долго уделяли главное внимание пожилым, а хотелось бы, чтобы у молодёжи было больше возможностей.

Передаёт корреспондент Euronews Джорджия Орланди:

– Пока неясно, добавил ли итальянцам оптимизма относительно своего будущего позитивный прогноз экономического роста страны. Им остаётся надеяться, что в ближайшие месяцы будут реализованы начатые премьер-министром Марио Драги реформы, которые широко преподносятся как уникальный шанс на успех.