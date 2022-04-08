На президентских выборах во Франции прочат исторически низкую явку

В воскресенье французы отправятся на участки, чтобы проголосовать на президентских выборах. Но в первом их туре социологи прочат исторически низкую явку.

По прогнозам, около 28% избирателей воздержатся от участия. Интриги добавляет то, что из планирующих голосовать 37% до сих пор не решили, за кого именно.

Нынешнюю предвыборную кампанию называют мрачной, отмеченной кризисом здравоохранения и войной на Украине.

"Каждые пять лет я говорю себе, что буду ждать второго тура.. Но всегда голосую в первом, потому что считаю, что, к сожалению, пустые бюллетени или неявка не играют особой роли в нашем понимании и для кандидатов. У пока слабо себе представляю, кого надо выбирать. Но, думаю, что приму решение в кабине для голосования в последний момент", - говорит парижанка.

"Никто из моего окружения не голосует, все только ворчат", - утверждает пенсионерка.

"Чем вы это объясняете?" - спрашивает журналист.

"Это же французы. Они не жили за границей. Ни не понимают, какая свобода им дана, и как всё просто и доступно. Это досадно", - отвечает наша собеседница.

Теоретически, кто-то из 12 кандидатов может победить уже в первом туре, если наберёт более 50% голосов. Но во Франции этого никогда не случалось. Обычно два претендента выходят во второй тур. Он намечен на 24 апреля.

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