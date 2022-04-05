Выборы во Франции в контексте войны на Украине

Война в сердце Европы и потрясения от происходящего отразились на президентской кампании во Франции. Российское военное вторжение на Украину началось всего за полтора месяца до первого тура выборов.

Для ключевого момента французской политической жизни сложилась беспрецедентная ситуация. По мнению директора Института международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаля Бонифаса, эти события могут сыграть на руку действующему главе государства.

Анн Девино, Euronews: "До выборов осталось несколько дней, по вашему мнению, каково основное влияние этого конфликта на результаты голосования?"

Паскаль Бонифас, директор IRIS, Французского института международных и стратегических отношений: "Можно сказать, что действующий президент, который также является кандидатом, укрепился, потому что в кризисные времена мы всегда тянемся к тому, кто находится у власти. Но в остальном я не думаю, что эта война кардинально изменила предпочтения французов, во всяком случае, мы не увидели никакого перелома в опросах".

Большинство французов говорят, что очень обеспокоены войной, однако согласно недавнему опросу, проведенному IFOP, более 6 из 10 избирателей считают, что это не повлияет на их выбор в первом туре голосования. Одно можно сказать наверняка: международная тематика занимала больше места в дебатах, чем обычно.

Паскаль Бонифас: "Войне на Украине и международным вопросам уделялось больше внимания, чем обычно, в освещении новостей, в ущерб экономическим и социальным вопросам. Но в итоге именно от них будет зависеть, какой окончательный выбор сделает большинство избирателей".

По мере приближения выборов во Франции экономические последствия от продолжающейся войны стали ощущаться все больше. Конфликт обострил главную проблему для французов - вопрос покупательной способности, особенно, в условиях резкого роста цен на энергоносители.

Паскаль Бонифас: "В свете тем энергетической независимости, продовольственной независимости, а также того факта, что Украина и Россия — две житницы, вопрос построения более суверенной Европы в предвыборной кампании из-за войны стал более важным, чем обычно".

Наблюдатели опасаются рекордно низкой явки на выборах 10 апреля, но может ли украинский кризис изменить ситуацию? По мнению Паскаля Бонифаса это возможно.

Паскаль Бонифас: "Конфликт привлек внимание французов, так что он может вновь мобилизовать их, заставить пойти и проголосовать. Да, существует определенная отстраненность, потому что, с одной стороны, это судьбоносный момент, а с другой - голосование не имеет большого значения. Но все же война может привести к некоторой ремобилизации электората".