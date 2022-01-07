Charlie Hebdo: 7-я годовщина теракта

Во Франции вспоминают жертв нападения на редакцию сатирической газеты Charlie Hebdo.

В седьмую годовщину теракта министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, мэр Парижа Анн Идальго и глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс возложили венки у бывшего офиса издания в Париже. Памятная церемония так же состоялась у места, где террористами был убит полицейский Ахмед Мерабет.

Ответственность за нападение на Charlie Hebdo взяла на себя группировка ИГИЛ. 7 января 2015 года двое исламистов, братья Саид и Шериф Куаши ворвались в редакцию газеты и в упор расстреляли 12 человек. Это была месть за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Во Франции нападение было воспринято как покушение на самое дорогое - свободу слова. Среди жертв теракта были известные на всю страну художники-карикатуристы - Шарбоннье, Кабю, Волински.