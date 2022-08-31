Франция: радикальный имам в бегах

Французские правоохранители разыскивают имама Хассана Икиуссена, который пропал после того, как Конституционный совет разрешил выдворить из страны религиозного деятеля, признав его проповеди "анти-республиканскими", "антисемитскими" и "женавистническими". По информации агентства "Франс-Пресс", он может находиться на территории Бельгии.

На депортации настаивал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Решение Конституционного совета – победа республики".

Хассан Икиуссен родился во Франции, но обладает гражданством Марокко. Адвокат, члены семьи имама и часть левой оппозиции полагают, что решение высшей судебной инстанции Франции грубо нарушает право на уважение личной и семейной жизни.