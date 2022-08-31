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Франция

Франция: радикальный имам в бегах

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 Alexander Kazakevich
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Полицейские провели обыск в доме радикального проповедника, Лурш, север Франции, 30 августа 2022 года.
Полицейские провели обыск в доме радикального проповедника, Лурш, север Франции, 30 августа 2022 года.   -   Авторское право  FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Французские правоохранители разыскивают имама Хассана Икиуссена, который пропал после того, как Конституционный совет разрешил выдворить из страны религиозного деятеля, признав его проповеди "анти-республиканскими", "антисемитскими" и "женавистническими". По информации агентства "Франс-Пресс", он может находиться на территории Бельгии

На депортации настаивал глава МВД Франции Жеральд Дарманен

"Решение Конституционного совета – победа республики".

Хассан Икиуссен родился во Франции, но обладает гражданством Марокко. Адвокат, члены семьи имама и часть левой оппозиции полагают, что решение высшей судебной инстанции Франции грубо нарушает право на уважение личной и семейной жизни.