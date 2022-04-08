В четверг, 7 апреля, на Владимирской горке в Киеве играли свадьбу двух добровольцев ВСУ Украины.
Они познакомились пять лет назад и уже два года вместе. Обычная киевская пара, с вторжением России в их страну они решили стать пойти добровольцами в армию.
На время церемонии они сложили оружие, и сказали, что решение пожениться приняли минувшей ночью - кто знает, где они окажутся через несколько дней.
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