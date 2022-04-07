В Одессе ждут победу

Жители стратегически важного портового города Одесса, заняты приготовлениями к возможной атаке российских военно-морских сил.

Помимо организации обороны, горожане обустраивают центры гуманитарной помощи соотечественникам, о чем рассказывает корреспондент Euronews.

Николай Викнянский, руководитель Одесского гуманитарного волонтерского центра:

— В гражданской жизни я был бизнесменом и занимался организацией сбыта товара. Поэтому мне очень легко понять реальные, насущные потребности людей, нуждающихся в поддержке и помощи и быстро исполнить их просьбы.

Я также привел сюда свою команду. Они профессиональные менеджеры, способные организовать дело на самом высоком уровне. В первые же дни мы получили помощь от жителей Одессы опубликовав в Facebook, Instagram и Telegram, список того в чем мы нуждаемся, и люди принесли все необходимое.

Так же мы организовали систему сбора средств для закупок. А еще я привез сюда свою команду импортеров, и они разослали письма в гуманитарные миссии и организации по всему миру.

До последнего времени, к нам приезжало много беженцев из Мариуполя, но сейчас, к сожалению, сейчас они не могут выбраться из города, но мы ждем их и всегда готовы помочь.

Вчера к нам прибыло около 500 человек из Херсона и несколько из Николаева. Многие из них планируют остаться в Одессе, но я категорически против, потому что никто не знает что произойдет здесь в ближайшее будущее. Может быть, в городе завтра начнутся кровопролитные бои. Поэтому мы просим их ограничиться транзитом и подумать о новом прибежищем.

Я рекомендую людям ехать дальше, на запад Украины, в Молдову или Румынию, а мы, в свою очередь поможем им с транспортом и всем необходимым.

— Что вы ожидаете в будущем?

— Я жду нашей победы. Больше ничего.