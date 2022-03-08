Одесса: монахини женского монастыря приютили одиноких стариков

Бежать... Это слово на устах у тех, кто пытается покинуть охваченную военными действиями Украину. Обезумевшие от горя семьи доверяют своих пожилых родителей, больных и слишком слабых, чтобы выехать из Одессы, монахиням старейшего Свято-Архангело-Михайловского монастыря — женской обители на территории портового города.

Серафима, настоятельница монастыря: "Люди уезжают и не могут оставить (одних) своих пожилых родителей. Нескольких из них мы приняли. Многим пришлось отказать, тем, кто ходит. Мы принимаем лежачих".

Есть и еще одна проблема, решить которую пытается настоятельница Серафима.

"К нам стали приносить много домашних животных, те, кто уехал. И мы теперь не знаем, что с этим делать. Кошек приносят по несколько десятков, потому что не хотят, или не могут с ними отправиться за границу".

В Свято-Архангело-Михайловском монастыре 100 сестер и 100 студентов. В доме милосердия - 150 стариков. Прибывают беженцы. Всех надо прокормить.

Серафима, настоятельница монастыря: "Я считаю, что это страшный, непростительный грех, который совершил Путин и те, кто с ним рядом".

Монастырю, где нашли пристанище самые уязвимые люди, уже не хватает средств. Тем временем растут опасения, что Одесса, может стать следующей целью российских военных.

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