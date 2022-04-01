Украина установила контроль над ЧАЭС, стороны обменялись военнопленными

Украина установила контроль над ЧАЭС, стороны обменялись военнопленнымиКомментарии
Пожар на нефтебазе "Роснефти" в Белгороде ликвидирован.
По данным Минобороны России, рано утром украинские вертолеты МИ-24 нанесли ракетный удар по топливному хранилищу, войдя в воздушное пространство России на предельно низкой высоте.
Киев эту информацию не комментирует, предпочитая иронию:
Все это происходит на фоне возобновления переговорного процесса между украинской и российской делегациями.
"Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров", — прокомментировал обстрел российской нефтебазы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу стало известно, что Россия вернула Украине контроль над Чернобыльской АЭС. При этом МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией на украинских ядерных объектах.
Украина сообщила, что в результате обмена с Россией спасены 86 военнопленных. Российская сторона продолжает отвод войск от Киева и Чернигова, чем пользуется украинская армия, предпринимая контратаки и отвоевывая ранее оккупированные населенные пункты.
В то же время открыть гуманитарный коридор в разрушенном Мариуполе, где все еще находятся около 100 000 человек, снова не удалось. Красный Крест предпримет новую попытку в субботу.
Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.