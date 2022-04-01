Украина установила контроль над ЧАЭС, стороны обменялись военнопленными

Пожар на нефтебазе "Роснефти" в Белгороде ликвидирован.

По данным Минобороны России, рано утром украинские вертолеты МИ-24 нанесли ракетный удар по топливному хранилищу, войдя в воздушное пространство России на предельно низкой высоте.

Киев эту информацию не комментирует, предпочитая иронию:

Российские военные саботируют выполнение приказов, не хотят заходить на украинскую территорию доступными методами. В любом случае, всю ответственность за происходящее на территории Российской Федерации несет руководство Российской Федерации Алексей Арестович советник президента Украины

Все это происходит на фоне возобновления переговорного процесса между украинской и российской делегациями.

"Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров", — прокомментировал обстрел российской нефтебазы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пятницу стало известно, что Россия вернула Украине контроль над Чернобыльской АЭС. При этом МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией на украинских ядерных объектах.

Мы слышали о возможных случаях заражения сотрудников, но у нас нет никаких подтверждений этому. У нас большой опыт, и если это потребуется от нас - мы можем помочь Рафаэль Гросси директор МАГАТЭ

Украина сообщила, что в результате обмена с Россией спасены 86 военнопленных. Российская сторона продолжает отвод войск от Киева и Чернигова, чем пользуется украинская армия, предпринимая контратаки и отвоевывая ранее оккупированные населенные пункты.

В то же время открыть гуманитарный коридор в разрушенном Мариуполе, где все еще находятся около 100 000 человек, снова не удалось. Красный Крест предпримет новую попытку в субботу.

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