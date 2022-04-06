Украина: под обстрелом Краматорск

Сотни украинцев пытаются сесть на поезда, чтобы выехать из города Краматорска, опасаясь продвижения российских войск. Москва заявила, что будет теперь сосредоточена на "полном освобождении" Донбасса. Ожидается, что в ближайшие дни здесь начнутся ожесточённые бои.

Украинские силы готовятся к ожидаемому российскому наступлению. Донбасс включает в себя Луганскую и Донецкую области, которые частично контролируются пророссийскими сепаратистами с 2014 года. НАТО ожидает, что Москва попытается захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в занятый ранее Крым.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"Задача НАТО - оказывать поддержку Украине, и мы делаем это современной военной техникой, финансовой, военной помощью, а также гуманитарной поддержкой. Мы знаем, что существует очень тесная связь между тем, чего можно добиться за столом переговоров, и их силой на поле боя".

Во вторник центр города Краматорска подвергся ударам российских войск, большая тлеющая воронка образовалась рядом с поврежденным зданием одной из школ. До последнего времени Краматорск в значительной степени избежал разрушений, которые наблюдаются в других городах Украины.