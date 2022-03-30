Многие города и посёлки Киевской области серьёзно пострадали от бомбардировок и обстрелов за месяц войны. 29 марта взрывы были слышны в Броварах в 40 километрах от столицы. Оказалось, что наибольший урон был причинён хозяйству местного фермера: взорван сарай, уничтожены теплицы, многие коровы и козы были убиты или разбежались, - рассказывает он.
Местные жители винят в обстрелах Россию. Москва заявляет, что не наносит ударов по гражданским объектам.
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