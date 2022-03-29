Перу: импичмента не получилось

Конгресс Перу отклонил предложение об импичменте президента Педро Кастильо, депутаты не смогли набрать необходимого для принятия соответствующей резолюции числа голосов. Изучить возможность импичмента ранее потребовала группа парламентариев, возмущенная идеей президента разрешить соседней Боливии выход к Тихому океану, если это будет поддержано на всенародном референдуме. В Перу - острейший кризис, с момента прихода к власти Кастильо в стране сменилось три кабинета министров.