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Перу

Мэра перуанского города выбрали... жребием

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 Euronews
Глава избирательной комиссии объявляет победителя на выборах мэра
Глава избирательной комиссии объявляет победителя на выборах мэра   -   Авторское право  HANDOUT/AFP or licensors

И пусть их рассудит жребий.

Победителя на выборах мэра в отдаленном перуанском городке определили, подбросив монету.

Два кандидата заняли первое место в равных долях, и своеобразный второй тур решили провести таким необычным способом.

Удача улыбнулась кандидату от левой партии "Свободное Перу" Альфредо Бальдарраго Кастильо, который был избран мэром округа Коркулла в провинции Паукар-дель-Сара-Сара.