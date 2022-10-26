Мэра перуанского города выбрали... жребием

И пусть их рассудит жребий.

Победителя на выборах мэра в отдаленном перуанском городке определили, подбросив монету.

Два кандидата заняли первое место в равных долях, и своеобразный второй тур решили провести таким необычным способом.

Удача улыбнулась кандидату от левой партии "Свободное Перу" Альфредо Бальдарраго Кастильо, который был избран мэром округа Коркулла в провинции Паукар-дель-Сара-Сара.