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Перу

В Лиме снова протесты, власти ограничили право на передвижение и собрания

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 Euronews
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Антиправительственные протесты в Лиме
Антиправительственные протесты в Лиме   -   Авторское право  GIAN MASKO/AFP or licensors

На улицах Лимы снова антиправительственные протесты.

Накануне власти ввели чрезвычайное положение сроком на 1 месяц на всех автострадах. Также правительство ограничило ряд конституционных прав, таких как свобода передвижения и собраний.

С понедельника сотни дальнобойщиков и фермеров блокируют дороги по всей стране в знак протеста против роста цен на топливо и удобрения.