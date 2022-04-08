В Лиме снова протесты, власти ограничили право на передвижение и собрания

На улицах Лимы снова антиправительственные протесты.

Накануне власти ввели чрезвычайное положение сроком на 1 месяц на всех автострадах. Также правительство ограничило ряд конституционных прав, таких как свобода передвижения и собраний.

С понедельника сотни дальнобойщиков и фермеров блокируют дороги по всей стране в знак протеста против роста цен на топливо и удобрения.