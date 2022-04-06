Перу: комендантский час отменили, но протесты продолжаются

Президент Перу отменил введенный ранее комендантский час в Лиме и округе Кальяо. Решение последовало после массовых протестов против роста цен на топливо, удобрения и продукты питания.

Правительство уже отменило налог на топливо, пытаясь урегулировать ситуацию, а также постановило увеличить минимальную зарплату на 10%. Но профсоюзы сочли эти меры недостаточными и призывают население снова выходить на улицы.

Власти Перу объявили о чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве страны. Это связывают с введением западных санкций против России - крупного поставщика удобрений на мировые рынки.

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