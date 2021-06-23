Венгрии грозят санкции за ограничение ЛГБТ-пропаганды

Еврокомиссия запускает против Венгрии юридическую процедуру, чтобы заставит страну отказаться от принятия закона об ограничении ЛГБТ-пропаганды. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен жёстко раскритиковала документ как дискриминационный и нарушающий нормы и принципы Союза:

"Венгерский закон — это позор. Я дала задачу еврокомиссарам написать письмо властям Венгрии, с юридическим выражением нашей озабоченности, прежде чем данный закон вступит в силу. Документ явно направлен на дискриминацию граждан по признаку их сексуальной ориентации, он противоречит всем фундаментальным ценностям Евросоюза".

В Будапеште подчёркивают, что документ направлен на защиту детей и подростков: он ограничивает распространение информации о гендере, признаёт преступлениями позитивное изображение гомосексуальности и помощь несовершеннолетним, которые желают изменить пол.

14 стран ЕС уже выступили с жёстким осуждением документа, протесты проходят и в самой Венгрии.

В Мюнхене в цвета радуги подсветили стадион, на котором в среду пройдёт футбольный матч между Германией и Венгрией. Однако УЕФА потребовала выключить подсветку во время самой игры.