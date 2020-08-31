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Брюссельское бюро

Венгрия снова закрывает границы

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 Мария Сашинская
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Венгрия снова закрывает границы
Авторское право  Szentgotthard,HUNGARY
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Венгрия — зеленая зона, а все остальные страны — красная. Решение Будапешта с 1 сентября вновь ввести запрет на въезд для иностранцев встревожило Брюссель. Еврокомиссия напомнила, что рекомендации по ограничениям передвижений, связанные с COVID-19, были приняты в ЕС в июле.

Вивиан Лунела, представитель Еврокомиссии

"Мы подчеркиваем, что необходимо заменить общие ограничения на свободное передвижение. Ограничительные меры должны зависеть от времени или географии. Другими словами, стоит применять ограничения только для приезжающих из определенных регионов".

ЕС призывает государства-члены координировать любые изменения, а не действовать в одиночку.

Софи ин'т Вельд, член Европарламента

"Я не знаю, чем можно объяснить закрытие границ, потому что это резко контрастирует с тем фактом, что сам господин Орбан встретился с премьер-министром Словении. Они стояли очень близко без масок и пожимали руки. Может быть, закрытие границы — это очередная провокация? Может быть, господину Орбану следует подумать, хочет ли его страна быть членом ЕС? Если вы – член команды, то играете по правилам".

Венгерские власти утверждают, что цель новых ограничительных мер – это защита пожилых людей и обеспечение спокойного начала учебного года.

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