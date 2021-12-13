Макрон — Орбан: политические оппоненты и европейские партнёры

Несмотря на различия во взглядах на некоторые вещи, Эммануэль Макрон и Виктор Орбан готовы сотрудничать во имя общих интересов.

Французский президент приехал с визитом в Будапешт, где проходил саммит стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия).

Я хотел бы подчеркнуть, что отношения Венгрии с президентом Макроном основаны на уважении. И поскольку Франция - родина энциклопедистов, а их определения - самые лучшие, мы склонны принимать их определения. Мы также принимаем то, что президент сказал в прошлый раз: мы политические оппоненты и европейские партнеры Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Политики подчеркнули, что у них схожие позиции по атомной энергетике, а также по общей оборонной и сельскохозяйственной политике.

Макрон также отметил, что Франция и Венгрия должны стремиться к согласию по вопросам миграции:

В прошлом между нами была напряженность, но то, что Европа пережила в последние недели - и я также обмениваюсь мнениями с нашими польскими коллегами по этому поводу - требует от нас переосмысления нашей общей организации, для того, чтобы лучше предотвращать миграционный поток, защищать наши внешние границы и искать пути эффективной совместного европейского ответа Эммануэль Макрон президент Франции

Оба лидера могут попытаться извлечь из этой встречи политическую выгоду.

Адам Мадьяр, Euronews:

— Прошло около 15 лет с тех пор, как глава французского государства в последний раз посещал Венгрию, но сейчас время выбрано идеально. Виктор Орбан может показать оппозиции и своим соратникам, что, вопреки утверждениям оппонентов, он не изолирован на европейской арене, а Эммануэль Макрон может провести переговоры не только с венгерским премьер-министром, но и с лидерами Вишеградской группы перед началом председательства Франции в ЕС. Кроме того, оба политика готовятся к выборам в следующем году.