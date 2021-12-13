Макрон — Орбан: политические оппоненты и европейские партнёры

Макрон — Орбан: политические оппоненты и европейские партнёрыКомментарии
Несмотря на различия во взглядах на некоторые вещи, Эммануэль Макрон и Виктор Орбан готовы сотрудничать во имя общих интересов.
Французский президент приехал с визитом в Будапешт, где проходил саммит стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия).
Политики подчеркнули, что у них схожие позиции по атомной энергетике, а также по общей оборонной и сельскохозяйственной политике.
Макрон также отметил, что Франция и Венгрия должны стремиться к согласию по вопросам миграции:
Оба лидера могут попытаться извлечь из этой встречи политическую выгоду.
Адам Мадьяр, Euronews:
— Прошло около 15 лет с тех пор, как глава французского государства в последний раз посещал Венгрию, но сейчас время выбрано идеально. Виктор Орбан может показать оппозиции и своим соратникам, что, вопреки утверждениям оппонентов, он не изолирован на европейской арене, а Эммануэль Макрон может провести переговоры не только с венгерским премьер-министром, но и с лидерами Вишеградской группы перед началом председательства Франции в ЕС. Кроме того, оба политика готовятся к выборам в следующем году.