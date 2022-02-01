Орбан приехал к Путину "с миссией мира"

С благодарностями и уверениями в дружбе приехал в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Так, во всяком случае, говорил он сам, отмечая, что этот визит готовился в разгар кризиса вокруг российско-украинской границы. Ситуация в регионе и отношения Кремля с НАТО стали одной из тем переговоров в Москве.

Мой визит — это отчасти ещё и миссия мира. Хочу заверить вас, что ни один из руководителей стран-членов Евросоюза не хотел бы войны и конфликтов. Мы выступаем за политические решения и взаимовыгодные соглашения. Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

На переговорах в Кремле речь шла и о гарантиях поставок российского газа. Владимир Путин заверил, что Москва готова выполнять условия долгосрочных контрактов, и подчеркнул, что эти соглашения — заслуга Орбана:

«В прошлом году "Газпром" подписал два долгосрочных контракта на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 г., поэтому здесь стабильность поставок обеспечена. Важно не только то, что будут обеспечены стабильные поставки, важно и то, что сегодня Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе».

Орбан напомнил, что впервые встретился с Путиным ещё 13 лет назад и заявил о намерении остаться на своём посту после предстоящих в Венгрии парламентских выборов. Путин, в свою очередь, отметил, что Орбан многое сделал в интересах Венгрии и России, и выразил надежду на продолжение этой работы.