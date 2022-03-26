Джо Байден завершает визит в Польшу

В субботу завершается двухдневный визит президента США Джо Байдена в Польшу. Во время переговоров с Анджеем Дудой американский лидер подтвердил необходимость укрепления восточных границ НАТО перед лицом российской угрозы, а также заверил польскую сторону в том, что США полностью разделят военную ответственность в случае нападения на одну из стран-членов альянса.

Мои коллеги неоднократно это слышали: 5-я статья устава Североатлантического договора – это священная обязанность для Соединённых Штатов, мы не отступимся от неё, это касается всех членов НАТО. Джо Байден Президент США

Накануне американский лидер приземлился в приграничном с Украиной городе Жешув, где пообщался с солдатами элитной 82-й воздушно-десантной дивизии США и поблагодарил их за службу в регионе, а также сравнил героизм украинцев с восставшими на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

В Варшаве состоялась встреча Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым.

Это первые переговоры двух стран на таком высоком уровне с начала российского вторжения.

Мы чётко договорились о том, как и с какими странами мы будем работать, чтобы лишить Российскую Федерацию любых лазеек для обхода санкций. Ведь важно не только вводить санкции, но и обеспечить их выполнение. Сегодня мы обменялись конкретными идеями, чтобы координировать наши усилия в этом направлении. Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины

Глава украинской дипломатии также описал беспрецедентные ограничения, наложенные на Россию, как "санкционный котёл".

Джо Байден посетил пункт приёма украинских беженцев на национальном стадионе Варшавы и, комментируя положение перемещённых лиц и жертв войны, назвал Владимира Путина "мясником".

Ранее в Кремле уже осуждали оскорбительные высказывания в адрес российского руководства.

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