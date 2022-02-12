Дипломатия вокруг Украины и военные учения

Ситуация вокруг Украины главенствует в международной повестке дня. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор.

Ранее российский лидер почти два часа беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин вновь обратил внимание Макрона на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на российские инициативы безопасности. Макрон заявил, что искренний диалог несовместим с эскалацией.

В Елисейском дворце затем сообщили, Франция не видит признаков подготовки России к агрессии, исходя из того, что Путин сказал Макрону.

Между тем Власти США распорядились, чтобы большинство остающихся на Украине сотрудников американского посольства немедленно покинули страну. Этому решению последовали еще около 20 государств. А МИД РФ сообщил, что дипломаты и сотрудники российских консульства начали уезжать из-за угрозы силовых акций.

Нидерландская авиакомпания KLM приостановила полеты на Украину в качестве меры предосторожности из-за напряженной ситуации. В конце января KLM запретила экипажам своих самолетов оставаться на ночевку в Киеве.

На этом фоне в Киеве около тысячи людей приняли участие в Марше единства за Украину.

Белый дом заявляет о якобы неминуемой российской агрессии против Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что США таким образом преследуют провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и силовому решению проблем Донбасса.

В Херсонской области возле границы с Крымом начались учения МВД Украины, за ходом которых наблюдал президент страны Владимир Зеленский. Он отметил, что вся информация, которая помогает панике, не помогает Украине и заявил, что единственный путь к разрешению конфликта — исключительно дипломатический. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал население страны не поддаваться панике.

Тем временем продолжаются совместные российско-белорусских учения "Союзная решимость - 2022. В Кремле подчеркивают, что Россия ни для кого не представляет угрозу.