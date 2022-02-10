Военные учения и кризисная дипломатия

Начались совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022". На полигонах Беларуси военные отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы и пресечению и отражению внешней агрессии.

Проверка сил реагирования Союзного государства проходит на фоне обострения военно-политической обстановки в регионе. Параллельно к проведению манёвров приступила и соседняя Украина

В Кремле заявляют, что войска вернутся на свои базы в Россию. Запад и Киев обвиняет Москву в подготовке вторжения на Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз и США готовы в любой момент принять решение по антироссийским санкциям в зависимости от развития ситуации вокруг Украины.

По его словам, страны Запада должны быть готовы продолжать диалог с Россией во всех форматах. "Конечно, остаются серьезные разногласия в том, как мы смотрим на вещи. Но переговоры идут. ОБСЕ также вновь стала платформой для обмена по вопросам безопасности в Европе. И это прогресс", — сказал канцлер. На следующей неделе Шольц побывает в Киеве и Москве.

Тем временем в РФ в рабочим визитом находится министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая планирует призвать Россию к дипломатическому разрешению кризиса. Центральные темы переговоров — российские предложения по гарантиям безопасности и ситуация вокруг Украины.

В Кремле подчеркивают, что поставки оружия Украине странами НАТО во главе с США нарушают минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе.

Политические советники стран "нормандской четверки" проводят в четверг встречу в Берлине.