Euronews призывает соблюдать статью 19 Всеобщей декларации прав человека ООН о свободе СМИ

Как и в случае с другими независимыми СМИ, российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сняла с эфира и заблокировала сайты Euronews, ведущего европейского международного информационного канала, в связи с освещением им вторжения России на Украину.

Подчеркивая, что не получал никаких официальных обращений, Euronews решительно отвергает обвинения в распространении "фейковых новостей" и призывах граждан к протестам с неприемлемой угрозой уголовной ответственности. Мы решительно осуждаем это недопустимое ограничение, наложенное на миллионы людей по всей России, которые полагаются на Euronews, как никогда ранее, для получения беспристрастных новостей, основанных на фактах в условиях усиления дезинформации и пропаганды.

В соответствии со статьей 19 Всеобщей декларации прав человека ООН, подписантом которой является Россия, мы призываем российское ведомство по надзору за СМИ разблокировать Euronews и позволить россиянам "беспрепятственно придерживаться своего мнения и искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ", как это предусмотрено декларацией.

Euronews оставляет за собой право использовать все законные способы, чтобы продолжать свободно транслировать в России правду о войне.

Уже более 20 лет уникальный на рынке русскоязычный сервис Euronews является важным независимым источником информации для миллионов россиян, охватывая более 30 миллионов телевизионных домохозяйств и гораздо больше людей на своих цифровых платформах. Euronews - не только самый просматриваемый, но и самый известный и пользующийся доверием международный новостной бренд в России.

Миллионы россиян, которые нам доверяют, разделяют наши основные ценности: независимость, беспристрастность и плюрализм. Неприемлемая цензура, с которой мы столкнулись сегодня, является еще одним доказательством того, что с самого начала войны наши материалы остаются верными этим ценностям. Мы не идем на компромисс и не извиняемся за то, кем мы являемся.

Наше послание к русскоязычной аудитории ясно: мы будем придерживаться своей миссии и продолжать предоставлять вам независимую, беспристрастную и плюралистическую информацию.

Прямой эфир русскоязычного издания Euronews будет по-прежнему транслироваться на цифровых платформах, доступ к которым можно получить через VPN. В настоящее время изучаются дальнейшие возможности по распространению, о которых будет сообщено в установленном порядке.

Русскоязычное издание Euronews продолжает предоставлять свои услуги во многих других странах. С начала вторжения России на Украину посещаемость его цифровых платформ резко возросло. В России, Беларуси, Казахстане или Украине (и это только некоторые страны) цифровая аудитория Euronews за последний месяц выросла в три раза.