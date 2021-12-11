Болгария: новое правительство сформирует Кирилл Петков

Президент Болгарии Румен Радев поручил Кириллу Петкову, кандидату на пост премьер-министра страны и сопредседателю коалиции "Продолжаем перемены", победившей на досрочных парламентских выборах, сформировать новое правительство республики. В пятницу представленные в парламенте политические партии страны (Болгарская социалистическая партия, партия "Есть такой народ", коалиция "Демократическая Болгария" и коалиция "Продолжаем перемены") подписали коалиционный договор и согласовали состав нового кабинета министров.