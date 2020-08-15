Бойко Борисов хочет изменить конституцию и может уйти

На фоне массовых антиправительственных манифестаций в Болгарии премьер-министр Бойко Борисов заявил о планах по изменению конституции страны. Он предложил созвать Великое Народное собрание, которое и должно будет принять поправки. Среди них - сокращение числа депутатов парламента, упразднение Высшего судебного совета и ограничение мандата главного прокурора республики.

"В тот самый момент, когда Народное собрание примет решение о проведении выборов в Великое Народное собрание, я уйду с поста премьер-министра. - пообещал Борисов. - Созыв Великого Народного собрания - это уникальная возможность не только перезапустить нашу демократию, но и сделать это тогда, когда в парламенте представлено наибольшее количество политических сил".

Согласно нынешнему тексту конституции, подобное предложение может поступать либо от парламентариев, либо от президента. Последний уже раскритиковал Борисова за пренебрежение к основному закону страны.

Некоторые организаторы протестов усмотрели в этой инициативе попытку премьера остаться у власти до окончания своего мандата в марте. Манифестанты обвиняют правительство в коррупции и требуют его немедленной отставки.