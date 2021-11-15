Болгария: Бойко Борисов проигрывает двум бизнесменам

Антикоррупционная партия "Продолжаем перемены" лидирует на третьих за год парламентских выборах в Болгарии.

Созданную всего несколько месяцев назад организацию возглавляют два бывших бизнесмена, выпускника Гарварда Кирилл Петков и Асен Василев.

Центристы, вопреки прогнозам, обходят консерваторов, партию ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова. Правда, коалиционных переговоров ей не избежать.

Большое спасибо за оказанное нам доверие. Мы вложим всю душу в то, чтобы Болгария встала на этот новый путь, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы у Болгарии было постоянное правительство, коалиционное правительство. Нам нужно решить много проблем, и мы осознаем эту ответственность Кирилл Петков один из основателей партии "Продолжаем перемены"

Что касается Бойко Борисова и его правоцентристской партии ГЕРБ, то, судя по промежуточным результатам, бесчисленные коррупционные скандалы, связанные с бывшим премьер-министром на протяжении 12 лет, не остались незамеченными у населения.

Вместе с парламентом страна выбирала и президента. В голосовании по кандидатам на этот в основном церемониальный пост с большим отрывом лидирует действующий глава государства Румен Радев. Но, скорее всего, ярому стороннику антикоррупционного курса страны и одному из главных критиков Борисова для переизбрания понадобится второй тур.

Коалиционные переговоры должны начаться в самое ближайшее время, и приоритетной задачей для будущего правительства болгарские избиратели считают борьбу с пандемией.

Беднейшая страна ЕС с населением 7 млн. человек изо всех сил старается поднять самый низкий в блоке уровень вакцинации против коронавируса.

На данный момент менее трети болгар полностью вакцинированы, в то время как новая волна COVID-19 атакует Европу.