Киевские волонтёры: "Просто помочь хлопцам"

92 % украинцев уверены, что победа будет за ними; 57 % считают, что на это понадобится "несколько недель". Таковы данные опроса социологической группы "Рейтинг", обнародованные в начале недели.

По мере того, как сжимается кольцо вокруг Киева, жители украинской столицы и добровольцы из разных городов готовятся к отражению российской армии.

Полевая кухня Виктории Ермаковой, в недавнем прошлом учительницы, каждый день предоставляет горячую еду 5 000-6 000 тысячам человек в северо-восточном районе Киева.

"Мы с мужем решили не уезжать из Киева, а остаться и помочь нашим. У нас не было никаких заказов, мы просто спросили ребят, что им нужно. Они сказали, им нужен чай, потому что очень холодно, ну и немного еды", - говорит Виктория.

"Я просто хочу помочь нашим хлопцам, которые сейчас на передовой, чтобы в это тяжелое время им было что поесть. Ведь никто, кроме нас, им не поможет", - добавляет Наталья, волонтёр на кухне Виктории.

Финн Кеннет Грегг три года живет на Украине и до сих пор работал в сфере возобновляемой энергетики. С начала российского вторжения он вернулся к прежней профессии - инструктор по партизанской войне, и теперь обучает всех, кто взял в руки оружие, тактике ведения боя в городских условиях в киевском логистическом центре, расположенном в подвальном помещении.

В пятницу президент Украины осудил решение Москвы направить в его страну, как он выразился, "сирийских убийц". Владимир Зеленский сравнил обращение российской армии с городами Украины с тем, со стратегией РФ в Сирии.