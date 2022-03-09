Пентагон отверг передачу военных истребителей МИГ-29 Украине

Предложение правительства Польши о передаче Украине военных истребителей МИГ-29 отвергнуто Пентагоном.

— Мы продолжим консультации с Польшей и нашими союзниками по НАТО по этому вопросу, но мы считаем данное предложение неприемлемым Пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби

Украинские пилоты обучены управлять только российскими самолетами, в связи с этим, Украина просит страны НАТО, владеющие такого плана техникой поддержки и помощи. Вашингтон ранее заявлял, что рассматривает предложение о передаче польских самолетов Миг-29, в обмен на американские F-16.

Публичное заявление Польши о возможности передачи своей техники, застало американских чиновников врасплох. США прекрасно понимают, что с одной стороны, принятие этого решения будет способствовать повышению морального духа Украины, но с другой стороны, военные, украинские аэродромы разрушены и вылет самолетов будет возможен только из Польши, которая является членом НАТО, что усугубит ситуацию и может привести к более масштабной войне.

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