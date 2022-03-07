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Польша приняла миллион

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Польша приняла миллион
Авторское право  AFP

Число жителей Украины, бегущих от войны к соседям, превысило полтора миллиона за 10 дней, сообщают в ООН. Эксперты уточняют, что в зависимости от развития событий число уезжающих может вырасти в 3-4 раза.

До миллиона человек нашли приют в Польше. Подавляющее большинство - женщины и дети, мужчины призывного возраста остаются на Украине.

У Евгения, нашего героя, ситуация чуть лучше. Когда Россия начала вторжение на Украину, он занимался установкой солнечных батарей в Польше, там и остался. Через 11 дней дождался приезда семьи из Киева - жены и двух маленьких детей. Евгений говорит, что не думает пока о возвращении на родину, сейчас его приоритет - поиск безопасного места для проживания.

Для большинства беженцев пересечение границы - путешествие в неизвестность. В Венгрии, куда на данный момент прибыло более 120 тысяч человек, их ждут волонтеры и переводчики. В пунктах сбора людей проверяют документы, регистрируют, консультируют.

Волонтер Анита Яш говорит о сильных эмоциональных потрясениях. "Мы здесь столько плачем. А с нами плачут женщины-беженки. Они очень благодарны за каждую порцию еды, за каждое полотенце, которое мы им даем".

Сотни тысяч беженцев рассосредоточились по всей Европе, они также оседают в Молдавии, Словакии, Чехии, России...