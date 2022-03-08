Дипломатические усилия вокруг Украины

Китай призвал к проявлению максимальной сдержанности на Украине во избежание полномасштабного гуманитарного кризиса. Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Пекине считают приоритетом работу по предотвращению дальнейшей эскалации на Украине. По словам Си Цзиньпина, Китай и ЕС должны взять на себя ответственность за обеспечение большей стабильности и определенности.

Цель НАТО — не допустить разрастания конфликта на Украине за её пределы. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Латвии Эгилcом Левитсом. Новая Стратегическая концепция НАТО должна быть принята в июне и Латвия предложила назвать Россию "агрессивной страной" в этом документе.

"Существуют заслуживающие доверие данные об обстрелах мирных жителей во время эвакуация. Целиться по гражданским — военное преступление и это абсолютно неприемлемо", — сказал Йенс Столтенберг.

В Эстонии госсекретарь США Энтони Блинкен закончил свое дипломатическое турне по странам Балтики. Он заверил, что НАТО будет оборонять безопасность региона.

"Народ Эстонии на протяжении десятилетий жил в советской оккупации и глубоко понимает происходящее. Насколько беспричинна и неоправданна война на Украине, что мир должен защищать право Украины на существование в качестве суверенного демократического государства, свободного в выборе своего собственного будущего".

Премьер- министр Эстонии Каи Каллас, чтобы "парализовать военную машину Путина" антироссийские санкции должны также затронуть криптовалюту, энергоресурсы и морские гавани".