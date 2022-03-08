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Украина

Дипломатические усилия вокруг Украины

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 Ирина Шелудкова
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Дипломатические усилия вокруг Украины
Авторское право  Elizabeth Frantz/AP

Китай призвал к проявлению максимальной сдержанности на Украине во избежание полномасштабного гуманитарного кризиса. Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Пекине считают приоритетом работу по предотвращению дальнейшей эскалации на Украине. По словам Си Цзиньпина, Китай и ЕС должны взять на себя ответственность за обеспечение большей стабильности и определенности.

Цель НАТО — не допустить разрастания конфликта на Украине за её пределы. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Латвии Эгилcом Левитсом. Новая Стратегическая концепция НАТО должна быть принята в июне и Латвия предложила назвать Россию "агрессивной страной" в этом документе.

"Существуют заслуживающие доверие данные об обстрелах мирных жителей во время эвакуация. Целиться по гражданским — военное преступление и это абсолютно неприемлемо", — сказал Йенс Столтенберг.

В Эстонии госсекретарь США Энтони Блинкен закончил свое дипломатическое турне по странам Балтики. Он заверил, что НАТО будет оборонять безопасность региона.

"Народ Эстонии на протяжении десятилетий жил в советской оккупации и глубоко понимает происходящее. Насколько беспричинна и неоправданна война на Украине, что мир должен защищать право Украины на существование в качестве суверенного демократического государства, свободного в выборе своего собственного будущего".

Премьер- министр Эстонии Каи Каллас, чтобы "парализовать военную машину Путина" антироссийские санкции должны также затронуть криптовалюту, энергоресурсы и морские гавани".