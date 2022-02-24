Румынская авиация на страже восточных рубежей НАТО

Румынская авиация на страже восточных рубежей НАТОКомментарии
Румынские пилоты трижды за минувшие сутки поднимались в воздух для защиты воздушного пространства НАТО в Черноморском регионе. Они взлетают с авиабазы Фетешти и патрулируют прилегающие районы.
В одном случае самолёты перехватили украинский истребитель. Журналист румынского бюро Euronews взял интервью у командира Михая Марина, пилота F-16, который участвовал в этой операции. Украинский истребитель был сопровождён в ближайший аэропорт.
Михай Марин, румынский пилот истребителя F-16:
"Группа быстрого реагирования (QRA) была нацелена на перехват неопознанного объекта где-то на севере Румынии. Согласно процедурам НАТО, мы перехватили его. Он оказался украинским SU-27 Flanker. Они завершили перехват. Они попытались связаться с пилотом, который показал свою готовность к сотрудничеству. Он просто попросил предоставить ему подходящий аэродром для посадки. Румынские пилоты приняли решение сопроводить украинский самолет в Бакэу, и тот приземлится без проблем".
Аделин Петришор, корреспондент Euronews:
"Знаете ли вы, почему этот пилот вошёл в воздушное пространство НАТО?"
Михай Марин:
"Мы пока не знаем, нашим властям предстоит выяснить, что именно произошло".
Аделин Петришор:
"Сейчас налицо серьёзная напряжённость в Черноморском регионе, насколько вы заняты в эти дни?"
Михай Марин:
"Конечно, мы более загружены, чем обычно. Этот год начался с усиления военно-воздушных сил НАТО на восточных границах альянса и Румынии. Мы значительно усилили активность наших действий, в первой половине месяца мы приняли участие в более чем 10 миссиях по защите воздушного пространства".
"Количество операций быстрого реагирования резко возросло, и они проводятся совместно с другими военно-воздушными силами НАТО", - передаёт наш корреспондент.