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Румыния

Румынская авиация на страже восточных рубежей НАТО

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 Марина Островская
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Румынская авиация на страже восточных рубежей НАТО
Авторское право  Euronews

Румынские пилоты трижды за минувшие сутки поднимались в воздух для защиты воздушного пространства НАТО в Черноморском регионе. Они взлетают с авиабазы Фетешти и патрулируют прилегающие районы.

В одном случае самолёты перехватили украинский истребитель. Журналист румынского бюро Euronews взял интервью у командира Михая Марина, пилота F-16, который участвовал в этой операции. Украинский истребитель был сопровождён в ближайший аэропорт.

Михай Марин, румынский пилот истребителя F-16:
"Группа быстрого реагирования (QRA) была нацелена на перехват неопознанного объекта где-то на севере Румынии. Согласно процедурам НАТО, мы перехватили его. Он оказался украинским SU-27 Flanker. Они завершили перехват. Они попытались связаться с пилотом, который показал свою готовность к сотрудничеству. Он просто попросил предоставить ему подходящий аэродром для посадки. Румынские пилоты приняли решение сопроводить украинский самолет в Бакэу, и тот приземлится без проблем".

Аделин Петришор, корреспондент Euronews:
"Знаете ли вы, почему этот пилот вошёл в воздушное пространство НАТО?"

Михай Марин:
"Мы пока не знаем, нашим властям предстоит выяснить, что именно произошло".

Аделин Петришор:
"Сейчас налицо серьёзная напряжённость в Черноморском регионе, насколько вы заняты в эти дни?"

Михай Марин:
"Конечно, мы более загружены, чем обычно. Этот год начался с усиления военно-воздушных сил НАТО на восточных границах альянса и Румынии. Мы значительно усилили активность наших действий, в первой половине месяца мы приняли участие в более чем 10 миссиях по защите воздушного пространства".

"Количество операций быстрого реагирования резко возросло, и они проводятся совместно с другими военно-воздушными силами НАТО", - передаёт наш корреспондент.