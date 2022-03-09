Австрия временно отменяет обязательную вакцинацию от COVID-19, введенную в начале февраля.

По словам министра по вопросам Конституции Каролине Эдтштадлер, эта мера была признана нецелесообразной.

Таким образом, правительство следует рекомендации экспертной комиссии, которая в настоящее время не видит острой необходимости в сохранении всеобщей принудительной прививочной кампании от ковида из-за легкого характера варианта омикрон.

Это решение власти пересмотрят через три месяца.

Приостановка действия директивы подразумевает и отмену пока еще не введенных штрафов для отказавшихся от прививки, размер которых достигал 3600 евро.

Австрия стала первой и пока единственной европейской страной, прибегнувшей к введению обязательной вакцинации от ковида для взрослого населения.

По последним данным, в стране полностью привиты около 74% населения, ревакцинацию прошли 56%.

В Германии с 15 марта вступает в силу так называемое требование прививки по месту работы - например, для сотрудников медицинских учреждений.

Дискуссия об обязательной вакцинации против ковида все еще продолжается.