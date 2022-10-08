Австрия в преддверии президентских выборов

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен, занимавший этот пост в период внутриполитической нестабильности, пандемии и продолжающейся войны в Украине, провел кампанию за переизбрание, позиционируя себя как воплощение стабильности в это непредсказуемое время. Поддержка к нему пришла и от земляков, давно уже обосновавшимся за рубежом. В том числе от знаменитого актёра Арнольда Шварценеггера.

"Я не могу сказать австрийцам, за кого голосовать, - Шваценеггер. - Но я буду голосовать за вас на все 100%. Вы нужны нам как президент на следующие 6 лет! До свидания".

78-летний Ван Дер Беллен от партии "зелёных" - бесспорный фаворит предвыборной гонки: по данным опросов, за него готовы проголосовать более 50% избирателей.

На втором месте Вальтер Розенкранц, который связан с крайне правой "Партией свободы". Опросы сулят ему 16% голосов.

Третьим идёт лидера Партии пива Доминик Влазны , которого в Австрии больше знают под псевдонимом Марко Пого. Лидер панк-рок-группы Turbobier ("Турбопиво"), Влазны основал свою партию в 2015 году, а уже в 2019 она пыталась пробиться в Национальный совет Австрии, но не набрала достаточное для этого число голосов. Сейчас Пого готовы поддержать 12% австрийских избирателей.

Президентские выборы в Австрии пройдут в воскресенье. Всего в списках для голосования зарегистрированы 8 кандидатов. Большинство из них беспартийные. В победе действующего президента мало кто сомневается - аналитики задаются в основном вопросом о том, решится ли всё в первом же туре или потребуется второй. Но есть и те, кто не исключает неожиданных сюрпризов.