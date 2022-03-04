Обязательная вакцинация расколола австрийское общество

Но улицах обычно спокойной Вены кипят страсти. Австрия — единственная страны Евросоюза, где введена обязательная вакцинация от Covid-19 для людей старше 18 лет. Штрафы за невыполнение этого предписания могут достигать 3600 евро в год.

Я приехал в Вену, чтобы посмотреть на то, как люди воспринимают новый закон. Помогает ли он справиться с пандемией? Или только вызывает еще больше раздоров в австрийском обществе?

На протяжении двух дней я встречался с политиками и простыми гражданами, выступающими за и против обязательной вакцинации. Я также встретился с сотрудником пункта вакцинации и полицейскими, которым придется следить за соблюдением нового закона.

Вечером в пятницу я побывал митинге против обязательной вакцинации, организованном «конвоями свободы». Следуя примеру канадских манифестантов, они попытались приехать в центр города на грузовиках, фургонах и легковых автомобилях. Но городской совет запретил им это сделать.

Поэтому манифестанты ограничились пешими прогулками по центру Вены в присутствии многочисленных сил полиции, которые следила за тем, чтобы люди не выходили на проезжую часть. Многие прохожие приветствовали демонстрацию.

Снимать всё это было, конечно, интересно: много цветов, жестов и звуков. Манифестанты несли австрийские флаги (а также канадские). Некоторые из них ставили по сомнение реальность коронавирусной инфекции. Другие подчеркивали, что они выступают только против обязательной вакцинации.

После двух часов съемок мне попытались помешать. Меня обвинили в том, что некоторые женщины воспринимают мою работу как агрессию по отношению к ним и их детям. Но затем толпа других демонстрантов отсекла меня от человека, выражавшего недовольство. Позднее он извинился, объяснив свое поведение тем, что он не знал, что я журналист. В целом демонстрация проходила совершенно мирно, но мой продюсер Клаус Юргенс сказал мне, что пререкания на повышенных тонах иногда вспыхивали и в других местах, где происходила акция протеста.

По мнению Клауса, в Австрии, как и повсюду в Европе, люди испытывают нервное перенапряжение из-за пандемии. Не важно, за они или против обязательной вакцинации, австрийцы всё чаще склонны терять терпение.