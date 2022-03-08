Гуманитарная катастрофа разворачивается в осаждённом Мариуполе

Жители осаждённого Мариуполя оказались в ловушке и прячутся от обстрелов в подвалах. Они остались без воды, отопления, связи, электричества — в городе разворачивается гуманитарная катастрофа. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок. Люди набирают воду в ручьях и растапливают снег.