Польша ждёт до пяти миллионов беженцев

Польша ждёт до пяти миллионов беженцевКомментарии
Непрекращающийся поток украинских беженцев пересекает границу с Польшей. За первые десять дней войны в страну прибыло более миллиона человек.
Мэр приграничного города Пшемысль признает, что столь стремительный исход беженцев сильно ограничивает их возможности.
Десятки автобусов прибывают сюда днем и ночью. Измученные беженцы получают самое необходимое - еду и одежду.
Татьяна, повар из Киева, ищет теплую куртку для своего 7-летнего сына, прежде чем отправиться дальше. В спешке времени на сборы особо не было.
Помимо питания и крова, беженцы, в основном женщины и дети, нуждаются в защите, в том числе от недобросовестных людей.
Моника Пина, Euronews:
— Это самый быстрорастущий кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. По мере обострения конфликта на Украине польские власти говорят, что это только начало. В то время как местные гуманитарные усилия, похоже, уже на исходе, здесь ожидают прибытия еще трех-четырех миллионов беженцев.