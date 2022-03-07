Польша ждёт до пяти миллионов беженцев

Непрекращающийся поток украинских беженцев пересекает границу с Польшей. За первые десять дней войны в страну прибыло более миллиона человек.

Мэр приграничного города Пшемысль признает, что столь стремительный исход беженцев сильно ограничивает их возможности.

У нас нет времени. Мы должны очень быстро забрать всех людей с границы. Ночью температура будет минус два или минус три, и мы не можем оставить замерзающих людей на границе. Так что это сложная ситуация, и, вероятно, она будет еще сложнее в ближайшем будущем Войцех Бакун мэр Пшемысля

Десятки автобусов прибывают сюда днем и ночью. Измученные беженцы получают самое необходимое - еду и одежду.

Татьяна, повар из Киева, ищет теплую куртку для своего 7-летнего сына, прежде чем отправиться дальше. В спешке времени на сборы особо не было.

Мы ничего не могли взять. Это все было очень быстро. Везде взрывы - очень страшно на самом деле. Ребенок боится. Мы в сумку белье кинули и уехали. С пустыми руками Татьяна беженка, повар из Киева

Помимо питания и крова, беженцы, в основном женщины и дети, нуждаются в защите, в том числе от недобросовестных людей.

Каждый человек, который уезжает, будет зарегистрирован, чтобы мы могли контролировать ситуацию, потому что мы знаем, молодые девушки исчезают, воры пытаются украсть все то немногое, что есть у людей. В одной сумке у них деньги, украшения, потому что это все, что они смогли взять из дома Агнешка Фалана волонтёр

Моника Пина, Euronews:

— Это самый быстрорастущий кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. По мере обострения конфликта на Украине польские власти говорят, что это только начало. В то время как местные гуманитарные усилия, похоже, уже на исходе, здесь ожидают прибытия еще трех-четырех миллионов беженцев.