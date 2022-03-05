В Польше растет число украинских беженцев

Украинские беженцы продолжают прибывать в Польшу. Автобусы, в основном с женщинами и детьми, доставляют людей в Перемышль, расположенный всего в 12-ти километрах от границы с Украиной. Эксперты ООН, работающие в сфере миграционных кризисов, говорят, что им редко доводилось видеть столь стремительный исход. В Перемышле вместе с другими оказалась Любовь. Женщина жила в

Люба, беженка: "Я хочу домой, я хочу в Киев. Я хочу в свою квартиру. Я не хочу никуда уезжать. Почему он такое творит с людьми? Это может коснуться каждого, просто каждого".

Люди приезжают в Польшу из разных областей Украины. Переезд отнимает много сил. Алина — стоматолог из Запорожья. Она только что узнала, что атомная электростанция, находящаяся недалеко от ее города подвергалась обстрелу.

Алина, беженка: "Я потеряла свой дом, я потеряла нормальную жизнь. Там у меня была работа, а теперь мне пришлось бежать из своей страны, потому что какой-то сумасшедший хочет... я не знаю, чего он хочет".

Для многих это всего лишь остановка в пути к пока неизвестному пункту назначения.

Вероника, беженка: "На самом деле никто этого не ожидал. Это все внезапно и резко произошло. Лично я до сих пор не могу это осознать то, что весь мир об этом говорит. Это страшно понимать, что такое в 21-ом веке происходит. Я верю в наших ребят, в наших парней, которые идут добровольно защищать... Я думаю, что мы все-таки победим, потому что в России воюет армия, а у нас народ".

В центре приема беженцев одни остаются на несколько часов, другие задерживаются на более длительное время.

Моника Пинна, Euronews: "Этот бывший супермаркет превратился в пункт приема беженцев. Они постоянно прибывают к польской границе на автобусах, затем люди снова ждут автобусов, чтобы их переместили в другие места. Некоторые ночуют здесь".

За десять дней войны границу с Польшей пересекли порядка 800 тысяч украинских беженцев. Власти пытаются в кротчайшие сроки адаптироваться к меняющейся ситуации. По оценкам ООН, в случае эскалации конфликта, число беженцев может приблизиться к четырем миллионам.

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