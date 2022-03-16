Лидеры Польши, Словении и Чехии лично поддержали Киев

Главы правительств Польши, Чехии и Словении покинули Киев до введения там 35-часового комендантского часа. Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша провели в украинской столице несколько часов, добравшись туда на поезде.

Первые западные политики, посетившие Украину с начала войны, отметили важность личной поддержки в адрес украинских властей. Визит проходил в условиях наступления на город российских войск. ЕС с первого дня осудил вторжение России на Украину, назвав агрессию неспровоцированной и неоправданной. Против Москвы введены масштабные санкции, последний пакет увидел свет во вторник.

"С такими друзьями, странами, соседями, мы, конечно, разгромим...не хочу говорить, кого, это и так понятно", - заявил, принимая гостей. президент Владимир Зеленский.

"Мы никогда не оставим вас одних, - пообещал польский премьер Матеуш Моравецкий. - Мы будем с вами, потому что знаем, что вы боретесь не только за свои дома, за свою свободу, за свою безопасность, но и за других".

Польша приняла основную массу бегущих от войны жителей Украины. Моравецкий призвал Европейский Союз быстро предоставить Киеву статус кандидата и пригласить Украину в состав ЕС.