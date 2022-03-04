ЕС и США выбирают санкции

Совет ООН по правам человека проводит голосование по проекту резолюции, осуждающего вторжение России на Украину и требующего вывода войск.

Представитель России в Женеве обвинил ЕС в наличии скрытых намерений.

Геннадий Гатилов, Постоянный представитель Российской Федерации при ООН:

- Мир и процветание Украины не в ваших интересах. Жизнь простых украинцев вас не интересует. Вам не нужно урегулирование ситуации в Украине. Марионеточный режим господина Зеленского интересует вас только как средство давления и козырь в вашем противостоянии с Россией.

Президент Зеленский говорит, что санкций недостаточно. На одной из своих пресс-конференций он призвал западные державы сделать что-то большее.

- Сейчас я прошу вас закрыть небо. А если у вас нет сил закрыть небо, то дайте мне самолеты, скажите, это несправедливо? Владимир Зеленский, президент Украины

Европа и США отвергли такую возможность - заявив, что в этом случае пришлось бы вводить войска на территорию Украины. Они ожидают, что санкции все-таки возымеют действие.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома:

В качестве одного из главных факторов мы рассматриваем, конечно, близость к президенту Путину. Мы хотим, чтобы он почувствовал давление. Мы хотим, чтобы люди вокруг него почувствовали давление.

Россияне уже ощущают последствия санкций. В социальных сетях люди жалуются на рост цен в магазинах.

Москвичи выстраиваются в очереди у магазинов ИКЕА, после заявления шведского мебельного гиганта о закрытии всех своих торговых представительств в стране.