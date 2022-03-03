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Россия

Война на Украине дошла до Google Maps

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 Tom Bateman
Активисты пишут в отзывах на российские рестораны о происходящем на Украине
Активисты пишут в отзывах на российские рестораны о происходящем на Украине   -   Авторское право  Euronews Next

"Еда отличная, а вот война на Украине — нет", гласит недавний отзыв на McDonald's на юго-востоке Москвы в Google Maps. В последние дни в интернете появляются десятки похожих сообщений. Всё это — часть онлайн-кампании, участники которой пытаются распространить по России информацию о происходящем на Украине после российского вторжения. Многие из авторов постов — украинцы.

В понедельник Твиттер-аккаунт, предположительно принадлежащий хакерской группировке Anonymous, призвал 7,6 млн своих подписчиков оставлять в Google отзывы на рестораны, но вместо качества еды описывать ситуацию на Украине: "Ставьте оценку 5* (если только владелец места не российское государство, тогда не стесняйтесь поставить 1*). Самое главное — дать гражданскому населению России информацию, в то время как Путин ему врет".

Твит хакерской группировки Anonymous

"Вряд ли вы знаете правду"

2 марта Euronews проверил отзывы на рестораны трех городов: Москвы, Петрозаводска на северо-западе страны и Хабаровска на Дальнем Востоке — и обнаружил множество сообщений с критикой президента России Владимира Путина, а также с фотографиями разрушенных городов и погибших людей.

"Русские, остановитесь, вас зомбируют! Нас не нужно ни от кого освобождать!!! Мы с моей семьей под обстрелом уже четыре дня, нам страшно", — пишут активисты в отзывах на московский фуд-корт.

"Дорогие россияне, я пишу это сообщение, потому что вы вряд ли знаете правду о ситуации на Украине. 24 февраля Владимир Путин атаковал ваших братьев и сестер", — гласит отзыв на одно из петрозаводских кафе.

Некоторые авторы подошли к задаче творчески: один из отзывов на московский ресторан "Кафе Пушкинъ" сначала похвалил красивый интерьер здания и только потом призвал россиян к "восстанию". Другие — попытались шокировать зрителей и опубликовали фотографии раненых и погибших российских солдат. Euronews не удалось проверить подлинность снимков.

Google Maps / Euronews Next via Canva
Примеры отзывов в Google MapsGoogle Maps / Euronews Next via Canva

"Это уже происходило с Навальным"

Это не первый раз, когда активисты находят необычные способы делиться информацией онлайн в условиях, когда российское правительство усиливает контроль над информацией в стране, говорит научный сотрудник центра стратегических коммуникаций Королевского колледжа Лондона Вера Мишлен-Шапир.

Во время парламентских выборов 2021 года лидер российской оппозиции Алексей Навальный запустил приложение с функцией "Умного голосования", с помощью которого россиянам предлагалось выбрать наиболее сильного противника провластного кандидата. "Когда они запустили его, российское правительство надавило на Google и Аpple, которые в итоге удалили его из своих магазинов", — напоминает Вера Мишлен-Шапир. "Списки начали публиковать онлайн. Их стали зачитывать в YouTube, люди публиковали их в соцсетях".

Партизанская война в соцсетях

Но могут ли кампании такого рода иметь эффект? Профессор Королевского колледжа Лондона, специалист по современному ведению войны Дэвид Бетц считает, что россияне вряд ли прислушаются к информации, распространяемой из-за границы.

"Поставьте себя на место россиян: вы смотрите Google Maps, чтобы найти ресторан с бургерами — и видите это. Думаю, я бы посчитал, что ко мне относятся высокомерно. Кто вообще эти люди?" — говорит Дэвид Бетц.

"Это похоже на партизанскую войну. Вы хотите распространить информацию. Правительство "душит" информационное пространство, и вы продвигаете её так, как можете", — считает Вера Мишлен-Шапир. "Если то, что вы говорите действительно трогает людей, то вы сможете произвести эффект. Но всё нужно хорошо подсчитать".

Ответ Google

В Google не ответили на просьбу Euronews прокомментировать ситуацию. Но уже 3 марта отзывы на рестораны и музеи, авторы которых писали про войну на Украине, пропали из интернета.