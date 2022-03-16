Запад - Россия: санкции и контрсанкции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал в Лондоне собравшихся на саммит по безопасности членов Объединённых экспедиционных сил, сообщив им, что его правительство утвердило новые санкции против еще 370 россиян, в том числе более 50 олигархов и членов их семей с общим состоянием в 100 млрд фунтов стерлингов.

Экспедиционный корпус под командованием Британии может состоять, при необходимости, из Дании , Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.

Подпали под санкции и некоторые ключевые российские политики - такие, как экс-президент Дмитрий Медведев, пресс-секретарь нынешнего президента РФ Дмитрий Песков и представитель МИДа Мария Захарова.

Новые санкции против России ввёл и Евросоюз, запретив импорт стальной продукции на сумму в 3,3 млрд евро, а также экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили и ювелирные изделия.

Тем временем Сенат США единогласнопринял резолюцию, осуждающую насилие и военные преступлениясовершаемые на Украине, призвав Международный уголовный суд в Гааге провести расследование в отношении президента Путина, Совета Безопасности РФ и российских военачальников

Посол России во Франции Алексей Мешков говорит об "охоте на ведьм":

_"Сегодня идёт охота за ближайшими родственниками людей, дальними родственниками, знакомыми, незнакомыми. Сегодня, по-моему, ещё 600 человек были внесены в "чёрные списки" европейские". _

Москва в свою очередь отвечает санкциями. Они введены против президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, главы ЦРУ Уильяма Бернса и других высокопоставленных американских чиновников. Кроме того, Кремль наметил план спасения на 8 млрд долларов для противодействия международным санкциям. Также Россия объявила о выходе из Совета Европы, правозащитной организации, базирующейся во французском Страсбурге. Сообщив об этом решении, Москва обвинила НАТО и ЕС в том, что они превращают организацию "в инструмент антироссийской политики".