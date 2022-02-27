Президент Украины Владимир Зеленский готов отправиться на переговоры c Россией, хотя настроен скептически. Глава МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что не уступит ни пяди украинской территории, а предложение переговоров без условий уже считает победой.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Скажу открыто, как всегда: я не очень верю в результат этой встречи. Но, пусть попытаются. Чтобы ни у одного гражданина Украины не было никаких сомнений что я, как президент, не пытался остановить войну, когда был пусть и небольшой, но всё же шанс".

В офисе президента Украины уточнили, что встреча пройдет на белорусско-украинской границе в районе реки Припять.

Пока боевые действия не прекращаются. Украинские и западные источники заявляют, что российским войскам до сих пор не удалось захватить крупные города. В воскресенье сообщалось об упорных боях на окраинах Харькова, но в итоге город остался под контролем Украины.

В Москве в воскресенье впервые официально заявили о том, что с российской стороны есть погибшие и раненные, а также захваченные в плен. Но конкретных цифр в Минобороны не назвали, заявив лишь, что потери, цитата, "многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооружённых сил".

В Киеве действует комендантский час. Мэрия города заявляет, что в ночь на воскресенье в столице было обезврежено несколько российских разведывательно-диверсионных групп. Российские войска, предположительно, контролируют северо-западные подступы к Киеву.

На этом фоне президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Под этими силами понимается в том числе ядерное оружие. Путин объяснил это "недружественными действиями западных стран в отношении России в экономической сфере и агрессивными высказываниями представителей НАТО".

Генеральный секретарь НАТО это заявление Путина назвал "опасной риторикой".