«Страшно всем»: как россияне встретили вторжение России на Украину

«Нет наличности!» гласит в субботу записка, прикрепленная к банкомату отделения «Сбербанка» в удаленном от центра районе города Санкт-Петербурга Купчино.

Новость о вторжении России на Украину в четверг 24 февраля больше всего встревожила жителей южных регионов страны, близких к границе. Интернет и соцсети пестрят фотографиями очередей к банкоматам и заправкам из Белгородской, Курской и Ростовской областей. Но и на северо-западе, в Санкт-Петербурге, ощущается напряжение.

Большого ажиотажа и очередей в банках нет, однако многие петербуржцы после объявления санкций США против крупных российских банков поспешили снять наличные «на всякий случай».

По информации агентства РИА Новости, опасаясь отключения платежных систем Visa и Mastercard, россияне только в первый день военных действий сняли 111 миллиардов рублей наличными. Спрос на бумажные деньги вырос за сутки в 58 раз. Это максимум с марта 2020-го, когда в стране начался первый локдаун из-за коронавируса, пишет издание.

Банкомат "Сбербанка" в Купчино с надписью "Нет наличности". Марина Шибалова/Euronews

В аптеках Петербурга в субботу тоже нет толп, однако кто-то спешит купить лекарства «в прок».

«Сейчас все есть, но мы многие лекарства покупаем за границей, поэтому, во-первых, неизвестно, будут ли они, во-вторых, неизвестно, сколько они будут стоить. А я должна принимать мое лекарство каждый день», - говорит Euronews Галина Афанасьева, которая только что купила в петербургской аптеке три упаковки необходимого препарата вместо обычной одной.

«Страшно всем», - признается Юлия Кириллова, 48-летняя бизнес-вумен из Петербурга. «Я поддерживаю решение президента (о вторжении). Хотя оно меня и не радует, мы обязаны были защитить людей на Донбасе. Но что дальше? Какие будут последствия для нас?» - говорит Кириллова, чей бизнес связан с торговлей с Италией.

«У наших границ сформировалось крайне враждебное нам государство, которое выбрало позицию антагонизма по отношению к России», - считает она.

США и Евросоюз одновременно объявили о введении новых санкций против России из-за вторжения на Украину. Санкции затрагивают финансовый, энергетический, транспортный, технологический секторы, а также визовую политику.

«Нет войне!»

В Москве, Петербурге и других крупных городах прошли антивоенные пикеты и выступления. Собравшиеся скандировали «Нет войне!» и разворачивали антивоенные плакаты.

Антивоенный митинг в Санкт-Петербурге. Dmitri Lovetsky/AP

Многие россияне и представители шоу-бизнеса, включая ведущего «Первого канала» Ивана Урганта и певца Валерия Меладзе, присоединяются в соц-сетях к флешмобу #НетВойне и публикуют антивоенные высказывания. Многие из них признаются в чувстве стыда перед соседней Украиной.

«Я против войны, я обязана была сюда прийти, война - это смерть людей, я этого не хочу», - сказала Euvronews студентка Анна Фрадинова, пришедшая на несанкционированный митинг в центр Петербурга , который собрал в четверг вечером около 1200 человек.

Как минимум 2490 человек было задержано в России за антивоенные акции с утра четверга, сообщил в субботу «ОВД-инфо»*.

«Самое грустное, что многие считают, что эта война необходима. Даже моя мама», - говорит 20-летняя Настя Гузал.

По данным социологического опроса ВЦИОМ, 70% россиян поддерживают решение президента Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. В социальных сетях также можно отметить многочисленные посты в поддержку военного вторжения.

«И я против войны. Против жертв, против смертей и боли мирных жителей. Но я не могу понять – почему о войне на Украине заговорили только сейчас, когда Россия начала проводить спецоперацию. Почему все эти прекрасные люди, которые хором воют о своем стыде, молчали и прятали глаза 8 лет? 8 лет на Украине гибли люди. Русские люди, ничем не отличающиеся от россиян», - пишет публицист Мария Дегтерева в своей публикации «Мне не стыдно» на интернет ресурсе «ForPost. Новости Севастополя».

_*«ОВД-инфо» признан в РФ иностранным агентом _